Publiziert am 11.08.2025

Der von Connect AI programmierte KI-Agent arbeitet rund um die Uhr direkt über die Website von Digital Republic. Das System analysiert Nutzereingaben, stellt Rückfragen zu Roaming-Bedarf, Nutzungsverhalten und Budget und schlägt entsprechende Tarife vor. Die Beratung erfolgt in mehreren Sprachen, wie Connect AI in einer Medienmitteilung schreibt.

«KI nicht als Ersatz für Menschen, sondern als Werkzeug»

Connect AI wurde 2023 gegründet und entwickelt GenAI-Agenten für Unternehmen in der DACH-Region. Das System bei Digital Republic ist mit der Wissensbasis der Website, Produktdetails und Allgemeinen Geschäftsbedingungen verknüpft. Bei komplexen oder emotionalen Anfragen leitet der Agent automatisch an das menschliche Support-Team weiter. «Wir sehen KI nicht als Ersatz für Menschen, sondern als Werkzeug, um Kundenerlebnisse einfacher, direkter und wirkungsvoller zu gestalten», wird Patrick Schenk, Content Manager Digital Republic, in einer Medienmitteilung zitiert.





Digital Republic, das dem Handy-Händler Mobilezone gehört, zählt zu den kleineren Schweizer Telecom-Anbietern. Das Unternehmen setzt den KI-Verkaufsassistenten als Ergänzung zum bestehenden Kundendienst ein. Connect AI betreut seine Kunden von der Entwicklung bis zum laufenden Betrieb und wirbt mit Datenschutz-Konformität sowie Swiss Hosting.

Zunehmend automatisierte Verkaufsprozesse

Die Implementierung zeigt eine Entwicklung im Telecom-Sektor, wo Anbieter zunehmend auf automatisierte Verkaufsprozesse setzen. Während grössere Telcos ihre Hotlines optimieren, geht Digital Republic mit dem vollautomatisierten Verkauf einen anderen Weg.

Der KI-Agent von Connect AI unterscheidet sich von herkömmlichen Chatbots durch seine Fähigkeit, Kontext zu verstehen und markenkonform zu kommunizieren, schreibt Connect AI. Das System kann komplexe Kundenanfragen bearbeiten und dabei den Kommunikationsstil des Unternehmens beibehalten. Sollten Anfragen zu komplex werden, erfolgt eine nahtlose Weiterleitung an menschliche Mitarbeiter.

Die Technologie ermöglicht es Digital Republic, Verkaufskonversationen auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten zu führen. Dies entspricht veränderten Kundenerwartungen in einer Zeit, in der Nutzer gewohnt sind, Informationen sofort und kontextualisiert zu erhalten. (pd/nil)