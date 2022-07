Twitter: Klage gegen Milliardär Elon Musk eingereicht

Twitter hat den High-Tech-Milliardär Elon Musk nach dessen Rückzug aus der Vereinbarung zur Übernahme des Kurzbotschaftendienstes verklagt. Bereits nach Musks Verzicht hatte Twitter angekündigt, dass es vor Gericht ziehen wolle. Die Online-Plattform wirft Musk Vertragsbruch vor und will ihn gerichtlich dazu zwingen, den Kauf zu vollziehen, wie aus der am Dienstag an einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereichten Klage hervorgeht.

Musks Begründung für einen Rückzug aus dem im April vereinbarten Milliarden-Deal sei «Heuchelei», erklärte Twitter. Musk hatte die geplante Übernahme von Twitter am letzten Freitag wegen falscher

und irreführender Angaben des Unternehmens platzen lassen. (sda/tim)