Die aktuelle Krise kennt einen Gewinner: Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen Einzug gehalten, die bisher noch vorwiegend anlog dominiert waren. Neben Schulen sind nun auch zahlreiche Unternehmen insbesondere im Bereich der KMU innerhalb kürzester Zeit gefordert, ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren und sich besser für die digitale Zukunft zu rüsten.

Da für eine erfolgreiche digitale Transformation jedoch viel Spezialwissen erforderlich ist, um die richtige Strategie zu entwickeln, eine gute Website aufzubauen oder sinnvolle digitale Vertriebs- und Werbekanäle für sein Unternehmen zu wählen, ist es wichtig und hilfreich, sich per gezielter Weiterbildung in die Themen einzuarbeiten. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Der Branchenverband IAB Switzerland hat sich laut Mitteilung seit seiner Gründung darauf fokussiert, den digitalen Werbemarkt in der Schweiz mit Hilfe von Grundausbildung weiterzuentwickeln. Zur Realisierung des Ziels wurde mit Hilfe von Partnerunternehmen die IAB Academy ins Leben gerufen, um eine neutrale Plattform für Wissensvermittlung im Digital Marketing anbieten zu können. Das Konzept ist in der Schweiz seit Jahren erfolgreich und wurde mittlerweile von den Partnerverbänden in Deutschland (BVDW) und Österreich (IAB Austria) adaptiert, so dass seit diesem Jahr die Grundausbildung mit einem DACH-Diplom abschliesst (persoenlich.com berichtete).

IAB Academy goes online

Nun ist die IAB Academy einen nächsten wichtigen Schritt gegangen und bietet in der Krisensituation ihr Kursangebot online an. Die Resonanz von bisherigen Teilnehmern ist laut Mitteilung äusserst positiv, so dass das Projekt vorerst bis Juni fortgesetzt wird. Die ursprünglich eintägigen Kurse werden auf Halbtage aufgeteilt, so dass sich die Kursmodule gut mit der Arbeitszeit kombinieren lassen. Auf dem Programm stehen ein «Intensivtraining Programmatic Advertising und Data Targeting für Media Buyer» mit Start am 5. Mai, ein «Diplomlehrgang Grundkurs DACH», der am 7. Mai beginnt sowie ein «Crashkurs für Führungskräfte» (ab 9. Juni). Aufgrund der speziellen Situation sind sämtliche Online-Kurse zu Spezialpreisen ausgeschrieben.

Weitere Informationen und Anmeldung sind hier abrufbar. (pd/lol)