42courses bietet neue Onlinekurse in Zusammenarbeit mit Cannes Lions an. Die Inhalte der Kurse lehren die Grundlagen des kreativen Marketings und werden von führenden Branchenexperten wie Ben Jones (Creative Director, Google), Sir Martin Sorrell (Executive Chairman, S4 Capital), Rory Sutherland (Vice Chairman, Ogilvy UK) und vielen weiteren unterrichtet, wie es in einer Mitteilung heisst.







«Wir freuen uns überaus, Teil dieser neuen Kurse zu sein. In leicht zugänglichen Lektionen werden die Schlüsselelemente des kreativen Marketings vertieft», wird Simon Cook, Geschäftsführer von Cannes Lions, zitiert. «Unsere Partnerschaft mit 42courses ist Teil des Engagements von Cannes Lions, unser Kursangebot das ganze Jahr über zu erweitern. Die Cannes-Lions-Community auf der ganzen Welt kann so direkt mit unserer Plattform agieren und jederzeit dazu lernen, egal von wo, egal wann. Es ist ein tolles Angebot.»







Kursangebot und Kursverlauf würden sich vor allem an Menschen «mit einem schnelllebigen und ausgefüllten Lebensstil» richten: Kurze Lektionen, mobile Nutzungsmöglichkeiten und praktische Einblicke, unterstützt durch hunderte Fallstudien aus dem mehrfach ausgezeichneten Archiv der Cannes Lions. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer eine Cannes-Lions-Zertifizierung und sind somit für die Marketing-Welt gewappnet, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die folgenden Kurse sind ab sofort verfügbar: Storytelling, Behavioural Science for Brands und Creativity for Business. Weitere Kurse, wie Digital Marketing und Marketing Strategy, sollen in Kürze folgen. (pd/cbe)