Nach Missbrauchsvorwürfen

Manager von Alibaba entlassen

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba hat einen des sexuellen Übergriffs verdächtigten Manager entlassen und will nun stärker gegen Belästigungen am Arbeitsplatz vorgehen. Dies gab Alibaba am Montag bekannt.

Allerdings stand das Unternehmen bei Bekanntgabe des neuen Engagements schon medial wegen Inaktivität stark unter Beschuss. (Bild: Keystone/Alex Plavevski)