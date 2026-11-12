Denner: Lajos Vizner bleibt Marketingchef

Lajos Vizner leitet bei Denner den Bereich Marketing & Digital künftig definitiv. Das teilt das Unternehmen persoenlich.com exklusiv mit. Vizner hatte die Funktion seit September 2026 interimistisch inne. Er folgte damals auf Raphael Werner, Leiter Kunde, der Denner per Ende August verlassen hatte (persoenlich.com berichtete). Gleichzeitig ging auch Leiter Marketing René Emmerich, dessen Position im Zuge einer Neuausrichtung wegfiel. Der Geschäftsleitung gehört Vizner nicht an, wie Denner auf Anfrage präzisiert.

Mit der Personalie besetzt Denner eine von mehreren Kaderstellen neu, die in diesem Jahr frei geworden sind. Ende April war CEO Torsten Friedrich nach etwas mehr als einem Jahr mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Im Juni wurde der Abgang von Verkaufsleiter Christian Staub bekannt.

Vizner ist mit dem Discounter seit Langem verbunden. Von 2004 bis 2015 betreute er Denner als Leiter der Agentur ViznerBorel, unter anderem mit Kampagnen für das Weinsortiment. Anfang 2024 wechselte er ins Unternehmen, wo er während knapp zwei Jahren in verschiedenen Funktionen im Marketing tätig war, unter anderem als Leiter Marketingkommunikation ad interim. Nach einem Unterbruch kehrte er im Herbst 2026 zurück.

«Für mich fühlt es sich weniger wie ein Neuanfang an, sondern vielmehr wie ein Nachhausekommen und Weiterführen einer Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt», lässt sich Vizner zitieren. Er freue sich, die Weiterentwicklung von Marketing und Digital voranzutreiben. Der Anspruch bleibe derselbe: «nah bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein und Denner jeden Tag ein Stück besser zu machen».