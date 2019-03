Nexum: Manfred Jürgens wird Master-Data-Manager

Das Beratungsunternehmen Nexum baut sein Team im Bereich Datenanalyse aus, wie es in der Medienmitteilung heisst. Manfred Jürgens wird neu als Master-Data-Manager beim Berater für digitale Kommunikation tätig sein. Zuvor leitete Jürgens bei der Migros das Produkt-Informations-Management und war Kadermitglied. Insgesamt arbeitete er sieben Jahre für den Detailhändler.

Wie Managing-Director Nicola Schüep in der Medienmitteilung zitiert wird, würden Digitalisierungs- und Marketingstrategien oft an einem soliden Datenfundament scheitern. «Um die Bedürfnisse der Kunden perfekt zu befriedigen, benötigen Unternehmen erstklassige Daten», so Schüep. Die Erfahrungen im strukturierten Datenmanagement besitze Jürgens als Master-Data-Manager.

Die Nexum Agency Switzerland ist ein Tochterunternehmen der Nexum mit Hauptsitz in Köln. In Bern, Basel, Hamburg, München und Nürnberg befinden sich weitere Standorte mit insgesamt 170 Mitarbeitenden. Zu den Kunden von Nexum gehören unter anderen Coop, die Post oder Swisscom. (pd/log)