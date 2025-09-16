Zattoo: Manuel Egli kommt von Tamedia

Publiziert am 16.09.2025

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo verstärkt sein Direct-to-Consumer-Geschäft in der Schweiz mit einem neuen Director. Manuel Egli wechselt von Tamedia zu Zattoo und übernimmt ab 1. Oktober die Rolle des Director DTC Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.

«Zattoo ist Pionier und Innovator im Streamingmarkt und bietet Konsumenten eine völlig neue Freiheit beim TV-Konsum», wird Egli zitiert. «Auf der Kraft der Marke weiter aufzubauen und einen Beitrag zum zukünftigen Wachstum im DTC-Bereich in der Schweiz zu leisten, ist für mich eine faszinierende Herausforderung.»

Zattoo-CEO Roger Elsener sagt: «Das DTC-Geschäft in der Schweiz bietet grosses Wachstumspotenzial. Entsprechend freuen wir uns, mit Manuel Egli einen erfahrenen Medien- und Marketingstrategen gewonnen zu haben.»

Erfahrung in Schweizer Medienlandschaft

Egli war bei Tamedia als Subscription Strategist tätig und verantwortlich für die Entwicklung von Angebots- und Pricing-Strategien für Print- und Digital-Medienangebote. Egli, der einen Master in Business Administration hält, war zuvor Geschäftsführer des SwissMediaForum und Projektmanager Strategie bei CH Media (persoenlich.com berichtete).

In seiner neuen Position bei Zattoo zeichnet Egli für Strategie, Performance und Wachstum im DTC-Bereich verantwortlich. Seine Aufgaben umfassen die Zusammenarbeit mit den Ad Sales und Content Teams sowie den Ausbau strategischer Partnerschaften im Schweizer Markt. Egli wird direkt an CEO Roger Elsener berichten.

Zattoo, 2005 gegründet, beschäftigt über 250 Mitarbeitende mit Hauptsitz in Zürich und einem Standort in Berlin. Das Unternehmen bietet TV-Streaming in der Schweiz, Deutschland und Österreich an. Die TX Group hält seit 2019 über 50 Prozent an Zattoo. (pd/cbe)