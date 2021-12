SwissMediaForum: Manuel Egli übernimmt die Geschäftsführung

Manuel Egli wird Geschäftsführer der SwissMediaForum AG, die von den Medienunternehmen CH Media, NZZ, Ringier, Tamedia und SRG getragen wird und den jährlichen Kongress im KKL Luzern sowie weitere kleinere Veranstaltungen durchführt. Egli arbeitet zurzeit für CH Media im Bereich Strategische Projekte, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Er absolviert parallel dazu ein Studium zum Master of Science in Business Administration mit Major in Online Business und Marketing.

Egli folgt auf Rahel Bösch, die das virtuelle SwissMediaForum 2020 sowie das wieder physisch durchgeführte SwissMediaForum 2021 verantwortet hat und nun den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

«Das SwissMediaForum ist der wichtigste Anlass dieser Branche, ich freue mich darauf, ihn zu gestalten und weiterzuentwickeln», wird Manuel Egli in der Mitteilung zitiert. Andreas Binder, Präsident des SwissMediaForums, ergänzt: «Manuel Egli bringt viel Wissen aus der Medienbranche mit und ist zudem ein Organisationstalent. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Der Geschäftsführer trägt die Gesamtverantwortung für das SwissMediaForum, bei der Programmgestaltung arbeitet er eng mit den beiden Programmleitern zusammen, Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe, und Patrik Müller, Chefredaktor der Zentralredaktion CH Media. Der nächste Jahreskongress wird im Herbst 2022 stattfinden, das genaue Datum wird demnächst festgelegt. (pd/cbe)