Jumelia: Marc Deriaz beteiligt sich an Content Studio

Publiziert am 15.12.2025

Jumelia wurde von Elena Fink und Jumu Uthman gegründet und arbeitet mit einem Abo-Modell: Unternehmen buchen wiederkehrende Video-Produktionen und erhalten so kontinuierlich professionellen Content für ihre Social-Media-Kanäle.

Nun beteiligt sich Marc Deriaz strategisch an Jumelia. Damit soll das Jungunternehmen weiter wachsen und seine Position als verlässliche Partnerin für professionelle Social Media Kommunikation ausbauen können, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der ehemalige Inhaber der Berner Kreativagentur Creasquare begleitet sich seit 2019 über seine Firma Deriaz Group an KMU und Startups in Marketing und Unternehmensberatung.

Für Jumelia bedeutet die Beteiligung Zugang zu langjähriger Agenturerfahrung, Sparring und Netzwerk. «Seine Sicht aus der Unternehmensberatung und der langjährigen Marketingerfahrung hilft uns, unsere Angebote noch klarer auszurichten und schneller zu wachsen», lassen sich Elena Fink und Jumu Uthman zitieren.

Für Marc Deriaz kommentiert die Beteiligung an Jumelia so: «In praktisch allen Projekten braucht es starke Social Media Videos. Mit der Jumelia GmbH habe ich einen Partner direkt im eigenen Netzwerk, der genau das liefert: Videos, die nicht nur gut aussehen, sondern messbare Resultate bringen.»

Für 2026 plant Jumelia den Ausbau interner Strukturen: CRM-System, Automatisierungen, standardisierte Prozesse sowie strukturierte Onboarding- und Weiterbildungsprogramme sollen das Wachstum absichern. (pd/nil)