OneLog: Medien-Login erhält Digital Trust Label

Mit dem Digital Trust Label unterstreichen OneLog sowie dessen Aktionäre die Wichtigkeit digitaler Verantwortung, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Nutzerinnen und Nutzer des Logins profitierten nun von einem von externen Experten geprüften, vertrauenswürdigen digitalen Dienst, so OneLog weiter.



«Transparenz und Vertrauen sind entscheidend»

«Gerade im medialen Umfeld sind Transparenz und Vertrauen von entscheidender Bedeutung, nicht nur was die Berichterstattung betrifft, sondern auch im Umgang mit Daten», wird Silvano Oeschger, CEO von OneLog, in der Mitteilung zitiert. Über zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer von über 40 Medienmarken könnten sich darauf verlassen, dass die Datenübertragung bei OneLog komplett verschlüsselt und sicher ist und dass ihre Daten nach strengen Richtlinien gespeichert werden, so Oeschger weiter.

Das Digital Trust Label bewertet webbasierte Produkte anhand von 35 Kriterien in den Kategorien Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und faire Benutzerinteraktion.

Zu den Unternehmen, welche das Digital Trust Label in der Schweiz ebenfalls bereits erhalten haben, zählen unter anderem Wefox, Cisco, Swisscom oder Swiss Re. (pd/nil)