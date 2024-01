Künstliche Intelligenz: Microsoft stellt Copilot-Taste vor

Microsoft hat eine eigene Taste für den KI-Assistenten Copilot vorgestellt. In der kommende Woche soll sie auf der Technikmesse CES in Las Vegas bei neuen Geräten zu sehen sein. Die Einführung der Copilot-Taste sei die erste bedeutende Änderung der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten, schreibt Microsoft-Manager Yusuf Mehdi, in einem Blogbeitrag.

Die Copilot-Taste soll neben der Windows-Taste ein zentraler Bestandteil der PC-Tastatur werden. Wenn die neue Taste gedrückt wird, ruft sie die Copilot-Funktion in Windows auf und bindet so Copilot nahtlos in den Alltag ein. «Wir glauben, dass sie den Menschen die Gelegenheit geben wird, leichter an der KI-Transformation teilzuhaben», so Mehdi weiter.



Die Verfügbarkeit beginnt Ende Februar und erstreckt sich bis zum Frühjahr, einschliesslich der kommenden Surface-Geräte. (pd/wid)