Shubidu: Mr. Campaigning berät Kalender-App

Die Digitalisierung erobert langsam aber sicher jeden Bereich unseres Lebens, wie es in einer Mitteilung heisst. Rund um Kindertermine im Zusammenhang mit Schule, Sport und Verein müsse man jedoch weit danach suchen. Da werde nämlich meist noch mit farbigen Zetteln oder «via nie endenden Whatsapp-Chats kommuniziert».

Doch wie sollen moderne Familien, in denen beide Eltern Zugang zu allen Terminen haben müssen, sich am besten organisieren? Noch immer hängt zu diesem Zweck in vielen Schweizer Haushalten der Familienkalender an der Küchenwand. Das ist laut Mitteilung «eigentlich keine schlechte Idee», nur unterwegs nicht verfügbar, wenig flexibel und losgelöst von der restlichen Terminplanung der Familienmitglieder.

Hinzu komme, dass das Abtippen von Terminen auf Papier sehr mühsam ist. Höchste Zeit also, den Familienkalender ins digitale Zeitalter zu bringen. Das biete die kostenlose «Shubidu»-App – Termine auf Papierzettel werden abfotografiert, digitalisiert und mit den digitalen Kalendern der Familienmitglieder synchronisiert. Mittels Terminzuweisungen und Chatfunktion könne die moderne Familie sich dann optimal koordinieren. So habe man auch vom Büro aus alle Familientermine im Griff und die Möglichkeit, Termine von Papierdokumenten per Foto erfassen zu lassen.

Die App von «Shubidu» kommt gut an und hat mit Ikea, Swisscom, Coop Hello Family und ÖKK bereits die Unterstützung namhafter Partner gewonnen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Während Mr. Campaigning die App für die Terminkoordination mit Freelancern und Auftraggebern nutze.

Entstanden sei die Idee zur App aus der persönlichen Vereinbarkeits-Optimierung der Gründerin Sonia Eterno. Sie hat aus ihrer zehnjährigen Erfahrung im Job Sharing viele prozessuale Automatisierungen vom beruflichen Umfeld in die Familienkalender-App integriert. Es sei ihr ein grosses Anliegen, dass die App für vielen Eltern das Familienleben leichter mache und dass dank «Shubidu» ein Teil vom «Mental-Load» an die App abgegeben werden könne. (pd/lol)