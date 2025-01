Publiziert am 06.01.2025

Die Ausbildung richtet sich an Personen, die berufsbegleitend studieren möchten, schreibt die Fernfachhochschule FFFHS in einer Medienmitteilung. Der Studiengang wird deshalb im Blended-Learning-Format durchgeführt, wobei 80 Prozent des Unterrichts online und 20 Prozent in Präsenz am FFHS-Campus Zürich stattfinden.

«Virtual Reality und Augmented Reality haben das Potenzial, immersive und interaktive Erlebnisse zu schaffen, die weit über traditionelle Anwendungen hinausgehen», wird Prof. Dr. Tobias Häberlein, Leiter des Departements Informatik der FFHS, in der Medienmitteilung zitiert. Die Technologien finden laut Häberlein nicht nur in der Spieleindustrie Anwendung, sondern auch in Bereichen wie Medizin, Bildung und Marketing.

Der Studiengang beinhaltet auch ein Ethik-Modul. Ethische Aspekte werden zudem in allen Modulen berücksichtigt, um der moralischen Verantwortung in der Entwicklung von Spielen und VR-Anwendungen Rechnung zu tragen.

Die Absolventen können nach dem Studium in verschiedenen Branchen tätig werden – von der Videospielindustrie über das Gesundheitswesen bis hin zum Bildungssektor und der Film- und Animationsbranche. (pd/nil)