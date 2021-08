Die Produkt- und Geschäftsleiterin Alessia Quaglia wechselt von ihrer derzeitigen Funktion als Head of local.ch bei Swisscom zu anibis.ch und wird direkt an Gilles Despas, CEO der Scout24 Schweiz AG, berichten. Dies schreibt Scout24 in einer Mitteiliung vom Montag.

Quaglia werde ihr Hauptaugenmerk darauf legen, anibis.ch als innovativen und attraktiven Marktplatz weiterzuentwickeln, «der ein bequemes und praktisches Einkaufs- und Verkaufserlebnis im Alltag bietet».







Gilles Despas, CEO von Scout24, lässt sich wie folgt zitieren: «Alessia ist eine hervorragende Besetzung für diese Position, da sie über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams verfügt, um Plattformen mit hohem Besucheraufkommen zu planen, zu entwickeln, erfolgreich einzuführen und zu verwalten. Ich freue mich sehr darauf, sie bei uns willkommen zu heissen und wünsche ihr eine lange, glückliche und erfolgreiche Karriere bei uns.»

Alessia Quaglia: «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, damit wir unsere Vision umsetzen, unsere Ziele erreichen und sicherstellen können, dass anibis.ch die Erwartungen des Marktes nicht nur erfüllt, sondern übertrifft und weiterhin innovativ agiert.»

Die Rolle des Managing Director wird derzeit von Sandro Zosso wahrgenommen, der laut Mitteilung seit 15 Jahren eine Schlüsselrolle für den anhaltenden Erfolg von anibis.ch und der Scout24 Schweiz AG spielt.

«Wie es sich für eine Führungspersönlichkeit seines Formats gehört, verlässt er Scout24, um sich neuen Aktivitäten zu widmen, bei denen er seine umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Online-Marktplätze einbringen kann», schreibt Scout24 abschliessend. (pd/lol)