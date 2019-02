Cyberkriminalität

Luzerner Staatsanwaltschaft will aufrüsten

Luzerner Staatsanwaltschaft will aufrüsten

Die Behörde will Cyberkriminelle nicht mehr laufen lassen müssen, weil diese schwer aufzuspüren sind.

Die Behörde will Cyberkriminelle nicht mehr laufen lassen müssen, weil diese schwer aufzuspüren sind. Die Entwicklung der Cyberkriminalität sei besorgniserregend, sagte Oberstaatsanwalt Daniel Burri an der Jahresmedienkonferenz in Luzern.