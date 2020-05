Monami wird in einer ersten Phase die strategische Ausrichtung der Seat-Kanäle verfeinern und rasch erste Content-Gefässe entwickeln. Neben dem Bespielen und Managen der Seat-Kanäle gehören zum Mandat auch die Rundumbetreuung der Plattformen von Seat-Tochter Cupra und der «Seat Music Session» sowie eine fortwährende und übergreifende Content- und Digitalberatung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Obwohl die offizielle Zusammenarbeit erst im Sommer startet, würden einzelne Massnahmen im Umfeld der Corona-Krise bereits jetzt von Monami umgesetzt. «Wir sind sehr stolz, den Content-Lead bei Seat übernehmen zu dürfen – und freuen uns auf viele guten Geschichten, die nun nach und nach ausgerollt werden. Und natürlich wechseln wir jetzt auch gerne das Firmenauto. Himmelblau wird es aber natürlich bleiben», wird Tim Schaerer, Mandatsverantwortlicher von Monami, in der Mitteilung zitiert. Nicolas Hobi, Head of Marketing von Seat, ergänzt: «Wir sind beeindruckt, wie rasch sich das Team von Monami in die Welt von Seat und Cupra eingearbeitet hat und was für tolle Resultate die erst kurze Zusammenarbeit bereits hervorbringt.»

Seat/Cupra stellt für Monami den ersten Kunden aus der Automobilbranche dar. (pd/cbe)