Swisscom: Neue TV-Box kann Werbung überspringen

Die neue Swisscom-TV-Box vereint klassisches Fernsehen mit Streaming in einer neuen Oberfläche, kann über einen integrierten Voice Assistant gesteuert werden – und ermöglicht so auch die Steuerung von Smart-Home-Geräten. Aufhorchen lässt auch eine andere Funktion, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

«Play next» sorge «für ungestörtes TV-Vergnügen», schreibt Swisscom in einer Mitteilung. «Um den Beginn einer aufgenommenen Sendung oder das Ende der Werbepause zu finden, musste bislang mühsam gesucht und gespult werden.» Nun genüge bei den eigenen Aufnahmen ein Knopfdruck – und die Sendung starte oder der Werbeblock sei übersprungen, heisst es weiter.

Die neue Box ist ab 17. November für 129 Franken erhältlich, Neukunden erhalten sie kostenlos. Kunden mit einer UHD-fähigen TV-Box erhalten Anfang 2020 ein Update. (pd/cbe)