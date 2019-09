An der am Montag gestarteten Advertising Week in New York hat Google einen neuen Kampagnentyp in Google Ads angekündigt: Video-Reach-Kampagnen. Dieser Kampagnentyp macht sich maschinelles Lernen zunutze, um automatisch die effizienteste Kombination aus überspringbaren und nicht überspringbaren In-Stream-Anzeigen und sechssekündigen Bumper Ads auszuspielen.

«Werbetreibende können jetzt mehrere Video-Creatives in einer einzigen Kampagne hochladen. Danach sorgt Googles Machine-Learning-Technologie automatisch für die effizienteste Kombination dieser Formate», schreibt Vishal Sharma, Vice President und Product Management YouTube, in einem Blogpost.

Unternehmen wie Ford hätten mit Video-Reach-Kampagnen bereits «vielversprechende Ergebnisse erzielt». Der Automobilherrsteller hätte die Kampagnenkosten in Alpha-Tests gegenüber seinen früheren YouTube-Vergleichswerten um mehr als 20 Prozent senken können. (cbe)