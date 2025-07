Publiziert am 08.07.2025

Der zum sechsten Mal stattfindende Smile Swiss Influence Award (SSIA) erhält Zuwachs: Parallel zur Auszeichnung für Schweizer Influencerinnen und Influencer wird der AI Media Award 2025 verliehen. Beide Events finden am 17. Oktober 2025 in The Hall in Dübendorf statt.

Der AI Media Award ist nach Angaben der Veranstalter der erste Preis im deutschsprachigen Raum, der KI-generierte Medieninhalte auszeichnet. Initiiert wurde er von der AMA AI Media Agency. Der Wettbewerb umfasst sechs Hauptkategorien: AI Advertising, AI Animation, AI Art, AI Fashion, AI Music Clip und AI Narration. Zusätzlich wird ein Spezialpreis «Swiss AI Content Creator» vergeben.

Teilnahmeberechtigt sind audiovisuelle Kurzformate mit maximal fünf Minuten Laufzeit, deren Konzeption, Gestaltung oder Umsetzung wesentlich durch künstliche Intelligenz geprägt ist. Eine internationale Fachjury aus Kreativdirektorinnen, Regisseuren, KI-Content-Creators und Fachjournalistinnen bestimmt die Gewinner. Ein Community-Voting fliesst ebenfalls in die Bewertung ein.

Der SSIA erweitert gleichzeitig seinen Fokus auf den gesamten deutschsprachigen Raum: Mit dem DACH Influence Award treten Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam an (persoenlich.com berichtete).

Das Tagesprogramm am 17. Oktober umfasst eine Creator Convention von 13 bis 18 Uhr mit Panels, Workshops und Masterclasses. Die Preisverleihung des Swiss Influence Award findet von 20 bis 21.30 Uhr statt, gefolgt von einer Afterparty.

Die Einreichungsphase für den AI Media Award läuft bis zum 31. August 2025. (pd/cbe)