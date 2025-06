Smile: Creator Award erweitert auf DACH-Raum

Der Smile Swiss Influence Award erweitert sein Format und führt eine neue DACH-Kategorie ein, heisst es in einer Mitteilung. Die Veranstaltung findet am 17. Oktober 2025 in The Hall Zürich statt und öffnet sich erstmals für Creator aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit der neuen DACH-Kategorie treten Influencer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gegeneinander an. Zu den ersten Nominierten gehören Daniela Djokic, Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2025, und der Basler Creator Adrian Vogt alias Aditotoro.

Die Jury vergibt Auszeichnungen in insgesamt 16 Kategorien, darunter Lifestyle, Entertainment, Food, Beauty, Sport und die neue DACH-Kategorie. Der Naming-Partner Smile Versicherungen unterstützt zusätzlich die Auszeichnung «Newcomer of the Year».

Das Event beginnt um 13 Uhr mit der Creators & Brands Convention, einer Tagesveranstaltung mit Workshops und Panels für Social Media-Akteure. Ab 18 Uhr folgt der Red Carpet, um 20 Uhr die Award Show und ab 21.30 Uhr die Creator After Party. Während der Convention finden auch die Brands Challenges statt, bei denen Influencer ihr Können demonstrieren können. (pd/awe)