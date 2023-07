Die Plattform für Markenmanagement Frontify holt Hugo Timm zum 15. Juli als Creative Design Director an Bord, wie es in einer Mitteilung heisst. Timm bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kreativität und Design mit. Seine Aufgabe ist es, die globale visuelle Identität von Frontify weiterzuentwickeln und die Kunden beim Stärken ihrer Marken zu unterstützen.

Als Design Director bei BBC Creative verwirklichte Timm von 2019 bis 2021 die Umsetzung eines grossen Marken-Updates. Zu Frontify wechselt er nun von WeTransfer, wo er als Design Director tätig war. In seiner neuen Rolle als Creative Design Director wird Timm die Design-, Art-Direction- und Videoteams bei Frontify führen und eine gemeinsame Markenvision im Unternehmen etablieren.

«Hugo bringt sehr wertvolle Kreativ- und Designerfahrung und eine kühne Vision für Frontify mit», wird Roger Dudler, Gründer und CEO von Frontify, in der Mitteilung zitiert. «Er unterstützt unser Führungsteam dabei, Unternehmen jeder Grösse dabei zu helfen, beliebte, authentische Marken aufzubauen.»

«Ich bin begeistert, mit dem Kreativteam zusammenzuarbeiten, um die Mission von Frontify voranzutreiben und eine Basis zu schaffen, in der die Kunden von Frontify – einige der grössten Unternehmen weltweit – gedeihen können», so Hugo Timm. (pd/yk)