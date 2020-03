Omnicom Media Group Schweiz: Neuer Head of Digital Consulting an Bord

Dieter Fassbender wechselt als Head of Digital Consulting zur Omnicom Media Group Schweiz und berichtet dort an Cedrick Wolf, Managing Director Digital Technology & Transformation. Zuvor war er bei Reprise Digital und hat dort das Unternehmen im DACH-Raum aufgebaut, wie es in der Mitteilung dazu heisst. Dieser Schritt erfolge in der logischen Konsequenz der Digitalen Transformation, welcher sich das Unternehmen verschrieben hat.

Fassbender wird beim Schweizer Ableger der Agenturgruppe die Weiterentwicklung der Digitalen Beratung vorantreiben und bei den Agenturen AMQ, OMD und PHD seine Expertise vermitteln. Zudem wird er seine Erfahrung in der Performance-Disziplin in einen weiteren Teil der diesjährigen digitalen Strategie einbringen und den Performance Ableger Resolution mit dem Team aufstellen und weiterentwickeln. Resolution wird Kunden in den Bereichen SEA, SEO, Social und Affiliate helfen, ihr Geschäft gesamtheitlich Digital voranzutreiben. (pd/wid)