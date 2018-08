Henry Salzmann ist der neue Leiter Marketing- und Produktmanagement des Internet-Service-Providers iWay, wie es in einer Mitteilung heisst. Salzmann nimmt auch in der Geschäftsleitung Einsitz. Er kommt von Streamnow, wo er während den letzten drei Jahren als Chief Technology Officer die technologische Umsetzung der Unternehmensziele verantwortete und das Software-Entwicklungszentrum leitete. Vor seiner Zeit bei Streamnow leitete er während fünf Jahren bei GIB Solutions den Bereich Radio/TV und Data Center. Zuvor war er unter anderem während mehrerer Jahre in Management-, Marketing- und Verkaufsfunktionen bei Colt Telecom, Priority Telecom (UPC), Unisource Carrier Services und Alcatel tätig.

Der 56-Jährige verfügt über einen Abschluss als Elektroingenieur und absolvierte ein betriebswirtschaftliches Nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur STV mit Vertiefungsrichtung Marketing und Verkauf. «Wir freuen uns sehr, mit Henry Salzmann einen Leiter Marketing und Produktmanagement verpflichten zu können, der über langjährige und tiefe Verkaufs- und Marketingerfahrung im Telekommunikations-Bereich verfügt. In Kombination mit seinem technischen Background und seinem ausgeprägten unternehmerischen Denken ist er unser Wunschkandidat für diese neu geschaffene Position, um die Services von iWay gemeinsam mit unseren Partnern weiter auszubauen», lässt sich iWay-Geschäftsführer Matthias Oswald in der Mitteilung zitiereng. Dass iWay mit Salzmann das Marketing neu in der Geschäftsleitung ansiedle, verdeutliche die strategische Bedeutung des Bereichs für das Unternehmen. (pd/maw)