Quickline: Neuer Marketingchef heisst Urs von Ins

Seit Anfang November ist die Geschäftsleitung von Quickline wieder vollzählig: Urs von Ins und Olaf Riebe komplettieren das Führungsteam als neuer Chief Marketing Officer (CMO) respektive Chief Technical Digital Officer (CTDO). Die beiden neuen Geschäftsleitungsmitglieder ergänzen das bisherige Gremium um CEO Frédéric Goetschmann. Zusammen mit Egon Perathoner, Chief Operating Officer (COO), würden sie das neue Führungsteam von Quickline bilden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von Ins, geboren 1967, bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung in den Bereichen B2B-Outsourcing und Supply Chain Management mit. Zuletzt war er beim ICT-Grosshandel- und Logistikdienstleister Also Schweiz als Managing Director Services tätig, wo er während der letzten 15 Jahren das eigenständige Geschäftsfeld «Also Services» komplett neu aufbaute und weiterentwickelte. Seine berufliche Laufbahn begann der Supply-Chain-Experte bei der Post, wo er verschiedene Stationen durchlief. In seiner Funktion als Head of Business Develompent der PostLogistics baute er unter anderem die Business-Development-Abteilung neu auf, ebenso das Geschäftsfeld «Electronic Commerce», wofür die Post den europäischen Logistikpreis gewonnen hat. Von Ins verfüge über ein eidgenössisches Diplom als Marketingleiter sowie eine Advanced-Executive-Ausbildung am Management-Institut Insead von Fontainebleau in Paris, heisst es weiter.

Der 1960 geborene Riebe stösst vom international tätigen Software-Unternehmen IMTF, wo er als Group CTO und Head of Business Unit Enterprise Content Management Teil der Geschäftsleitung war, zu Quickline. Bereits seit Juli amtet der 42-jährige Perathoner als COO bei Quickline. Zuvor verantwortete er bei UPC als Vice President B2B Operations Switzerland and Austria die Produktion, Bereitstellung und den Support für Geschäftskunden der beiden Länder. Der 43-jährige Goetschmann ist seit Juli CEO von Quickline (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)