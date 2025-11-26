Best of Swiss Web: Neues Eigentümertrio für die Awards

Publiziert am 26.11.2025

Im Zuge eines Management-Buyouts übernehmen Urs Bucher, Martin J. Matt und Christof Zogg auf den 1. Dezember die Best of Swiss Web GmbH. Dazu gehören die drei Awards Best of Swiss Web (gegründet 2001), Best of Swiss Apps (gegründet 2013) und Best of Swiss Software (gegründet 2024), teilt das Unternehmen mit.

Die drei neuen Eigentümer verbindet eine langjährige Geschichte mit der Organisation. Bucher gehörte bereits 2001 zu den Gründern und war massgeblich am Aufbau der Marke beteiligt. Matt ist seit 19 Jahren mit seiner Agentur für die Produktion der Awards verantwortlich, während Zogg unter anderem als langjähriger Jury-Chairman tätig war.

Der Eigentümerwechsel soll die Kontinuität und langfristige Weiterentwicklung der drei Awards sichern, heisst es weiter. Die enge Kooperation mit der Netzmedien AG, dem grössten Schweizer ICT-Fachmedienunternehmen, wird fortgesetzt. Meyer hatte kürzlich bereits die Netzmedien AG an den langjährigen Chefredaktor Marc Landis übergeben.

Die drei Awards der Best of Swiss Web gelten als bedeutendstes Award- und Event-Ökosystem für digitale Exzellenz in der Schweiz. Mit jährlich rund 500 Einreichungen, 200 Jurymitgliedern und 1200 Gästen zählen sie in ihren jeweiligen Bereichen als Benchmark. Best of Swiss Web ist zudem der älteste noch bestehende Digitalaward Europas. (pd/spo)