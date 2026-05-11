Publiziert am 11.05.2026

Als Begründung für das neue Angebot zieht 20 Minuten den Reuters Report «Understanding Young News Audiences» (März 2026) heran, wonach 60 Prozent der jungen Zielgruppe verifizierten Inhalten gegenüber Desinformation besorgt gegenüberstehende und entsprechend kuratierten Content bevorzugen.

Nutzerinnen und Nutzer von «20 Minuten Shorts» können Videos in doppelter Geschwindigkeit abspielen, vor- und zurückspulen sowie direkt in den zugehörigen Artikel wechseln. Werbeformate sind ab Launch verfügbar, sollen aber laut Mitteilung noch ausgebaut werden.

Das Format hat das Medienunternehmen selbst entwickelt, unter der Leitung von Basil Honegger (Leiter Video News, Mitglied der Chefredaktion), Product Manager Mark Luxenhofer und COO Beat Krapf. Die Produktion übernimmt ein neu zusammengestelltes vierköpfiges Team unter Adriel Monostori. Siehe auch unser Interview mit Honegger und Luxenhofer. (pd/nil)