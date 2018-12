Quickline: Neues TV-Angebot ermöglicht App-übergreifende Suche

Mit der angekündigten Neuerung finden die Kunden Inhalte mit wenigen Klicks und müssen nicht zwischen verschiedenen Oberflächen herumspringen. Sucht man etwa den Schauspieler George Clooney, werden nicht nur die Filme, in denen der Schauspieler mitgemacht hat, zum Schauen angeboten, sondern auch Youtube-Clips und Suchergebnisse aus dem Internet. Zudem erhält der Zuschauer Ergebnisse von Suchanfragen, die im Zusammenhang mit George Clooney ebenfalls häufig gemacht werden.

«Wir haben das Live-TV, das Replay-Angebot, die Videothek und den Sportsender ‹MySports› bei der persönlichen Suche mit der App-Welt verschmolzen», sagte Quickline-Chef Frédéric Goetschmann vor den Medien in Nidau. «Da sind wir die Ersten in der Schweiz.»

Die Inhalte von Youtube, Netflix, Google, Sky, dem Sportstreamingdienst Dazn oder einer Reihe von Mediatheken seien mit einer Fernbedienung bedienbar. Damit müssten die Kunden nicht mehr zwischen den Apps auf dem Fernsehgerät oder Apple-TV hin- und herwechseln und mehrere Fernbedienungen auf dem Couchtisch liegen haben, sagte TV-Produkt-Chef Reto Bitschnau.

Der Kunde könne aus der ganzen Google-Welt Apps installieren, die dann einbezogen würden in die Suchergebnisse, hiess es. «Diese Welt ist riesig und weitet sich ständig aus», sagte Goetschmann.

Empfehlungen von SRF und Netflix

Auch die persönlichen Empfehlungen werden um die Inhalte aus den Apps erweitert. Bisher wurden sie nur aus dem klassischen Sehverhalten des einzelnen Zuschauers beim Live- und zeitversetzten TV zusammengestellt. Neu gebe es auch persönliche Empfehlungen zu Netflix-Serien, was einzigartig in der Schweiz sei, hiess es. In Kürze kämen Serien und Dokumentationen von SRF und Sky Show hinzu.

Den Sportfans würden von ihrem Lieblingsklub die letzten Resultate, die nächsten Spiele und die Tabelle angezeigt, sagte TV-Produktmanagerin Nadine Anderegg.

Noch Verbesserungspotenzial

Allerdings ist die neue TV-Plattform von Quickline noch nicht ganz ausgereift. Gewisse Nutzer, die die Box bereits erhalten haben, klagen über häufige Abstürze und der Wechsel von einer Ebene auf die andere dauert manchmal ziemlich lange.

Und beim Spulen bewegt sich das Bild nicht mit. So weiss der Zuschauer nicht, ob beispielsweise die Werbung beim zeitversetzten Sehen schon übersprungen ist oder nicht. Auch ein genaues Wiederholen einer Szene ist eine Fummelei, wie ein erster Test ergab.

In der ganzen Schweiz erhältlich

Erhältlich ist das neue Quickline-TV im Quickline-Gebiet zusammen mit der neuen Box, die ultrahochaufgelöstes Fernsehen (UHD) bietet.

Zudem funktioniert sie nicht nur auf Kabelnetzen, sondern auch mit Internet-TV (IPTV). Damit sei die Box überall einsetzbar, wo es einen Internetanschluss gebe, sagte Goetschmann. Quickline kann so auch ausserhalb des eigenen Kabelnetzgebietes, das vor allem im Mittelland liegt, Kunden gewinnen.

«Wir geben die Box auch einem Swisscom-Kunden. Denn sonst wird dieser nie unser Kunde. Dann haben wir einen Fuss beim Swisscom-Kunden in der Türe drin", sagte Goetschmann. Das sei für Quickline besser als nichts.

Das Angebot ausserhalb des Quickline-Gebietes sei aber noch nicht sofort erhältlich. Das sei eine Frage von Wochen, sagte Goetschmann.

Der Quickline-Verbund mit den 23 Partnernetzbetreibern ist der drittgrösste TV-Anbieter der Schweiz hinter der Swisscom und UPC. Auch UPC hatte vor kurzem ein neues TV-Angebot lanciert und die veraltete «Horizon»-Box abgelöst. (awp/sda/maw)