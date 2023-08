Axon Vibe: New Yorker ÖV nachhaltiger dank Schweizer KI

Diese Woche lancierte der öffentliche Verkehrsbetrieb von New York, die Metropolitan Transportation Authority (MTA), ihre grundlegend überarbeitete App. Dazu arbeitete die MTA mit dem Luzerner Software-Unternehmen Axon Vibe zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Technologie aus der Schweiz soll den Reisenden in New York der Zugang zu U-Bahn, Bus und Zug erleichter, private Reisefahrten in den öffentlichen Verkehr verlagert und nachhaltige Mobilität belohnt werden. Zudem sollen anderem Emissionen reduziert werden können, heisst es weiter.

Die neue MTA-App lenkt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Pendler und Touristen unter Einbezug verschiedenster Echtzeitdaten so durch das New Yorker Verkehrssystem, dass möglichst kurze Reisezeiten, zuverlässige Ankunftszeiten und ein möglichst hoher Komfort für den Einzelnen resultieren.

App lernt Verhaltensweisen

Die App erkenne dank KI auch gewohnheitsmässige Verhaltensmuster der Fahrgäste und lerne, diese zuverlässig vorherzusagen, teilt Axon Vibe weiter mit. So würden Pendlerinnen und Pendler vor und während der Fahrt automatisch über für sie relevante Störungen informiert und alternative Reisemöglichkeiten vorgeschlagen.

Dank dem Einsatz künstlicher Intelligenz können die verfügbaren Kapazitäten von Strassen und ÖV-Angebote eng aufeinander abgestimmt werden, wodurch die Auslastung des Systems optimiert wird. Die App fördere dadurch das nachhaltige Reisen ohne langwierigen Ausbau der Infrastruktur und reduziere damit Emissionen wie CO 2 und Lärm.

Bisherige App wird in diesem Jahr abgelöst

Axon Vibe ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von intelligenten Mobilitätsplattformen. Nach einer einjährigen Entwicklungsphase erhalten seit dieser Woche interessierte ÖV-Kunden erstmals Zugang zur neu entwickelten App-Version. Die derzeit bestehende myMTA-App wird noch dieses Jahr durch die neue Version ersetzt.

Die Entwicklung der App wurde von einer gemeinnützigen Organisation, welche Fördermittel und Fachwissen zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen zur Verfügung stellt, begleitet und mitfinanziert. In einer weiteren Projektphase wird der bestehende Funktionsumfang der App gezielt mit Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen ausgebaut, wobei die von der App aufgezeichneten Daten als Grundlage dienen. (pd/yk)