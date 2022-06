Am 10. Juni feiert das von Aroma und den Initianten Vanessa und Matthias Kammermann geschaffene Wow Museum seinen zweijährigen Geburtstag. Pünktlich dazu bringt die «Wow City Rally» noch mehr Wow-Momente in die Stadt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach einjähriger Entwicklungsarbeit zusammen mit dem Team des Wow Museums, Laura Scheer (Tourkonzept) und Naut (Guide-Programmierung) werde der Spaziergang voller Illusionen am 10. Juni lanciert. Dabei gelte es in kleinen Teams per digitalem Guide auf dem eigenen Device 20 verschiedene Challenges zu lösen. Für den «Wow City Rally Guide» wurde Willow, der Wichtel des Museums welcher von Aroma kreiert und zur Eröffnung des Wow Museums zum Leben erweckt wurde, animiert und führt die Teilnehmenden zu den einzelnen Stationen, wie es weiter heisst.

«Die ‹Wow City Rally› ist ein grosser Spass für alle ab sieben Jahren. Teilnehmende werden überrascht sein über die Sinnestäuschungen, Illusionen und neuen Perspektiven mitten in Zürich», so Carolin Welss Art Director of Visual Communication von Aroma.

Aroma Creative unterstützte in der Konzeption der Tour und verantwortet den visuellen Auftritt vom Branding, der Kampagne und dem App-Design.

Verantwortlich beim Wow Museum: Vanessa Kammermann (Inhaberin und Gründerin), Matthias Kammermann (Inhaber und Gründer), Debby Zarriello (Museumsleitung), Mara Grandi (Animation); verantwortlich bei Naut: Luigi Cassaro, Fabian Kuhn; verantwortlich bei Aroma Creative: Carolin Welss (Art Director Visual Communication); verantwortlich bei Aroma Architecture: Yves Thommen (Head of Architecture, Creative Director), Laura Scheer (Konzeption, Beratung); Studio Gataric: Fotografie; verantwortlich bei Aroma Productions: Ralph Jordi (Production Manager P3D), Urs Amgarten (Head of Manufacturing). (pd/cbe)