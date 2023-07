ByteDance: Nun heizt auch TikTok X ein

Twitter

So begründet Elon Musk die Umbenennung

So begründet Elon Musk die Umbenennung

X statt Twitter: Der Milliardär hat erklärt, was er mit der App vorhat und weshalb der Name nicht mehr passt.

X statt Twitter: Der Milliardär hat erklärt, was er mit der App vorhat und weshalb der Name nicht mehr passt. Musk hat weitreichende Pläne für die Plattform. So soll es künftig die Möglichkeit geben, dort jegliche Finanzgeschäfte abzuwickeln.