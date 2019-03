Wortspiel ist seit kurzem offizieller Bing-Partner, das gibt die Agentur in einer Medienmitteilung bekannt. Microsofts Suchmaschine hat in der Schweiz nur einen kleinen Marktanteil. Interessant ist Bing jedoch für Unternehmen, die auch ins Ausland expandieren wollen, da der Marktanteil beispielsweise in den USA bei knapp 10 Prozent liegt.

Zudem können Bing-Werber auf Profildaten des Microsoft-Netzwerks Linkedin zugreifen. Dies bietet die Möglichkeit, Anzeigen basierend auf Jobtitel, Unternehmen oder Interessen auszuspielen.

Andere Schweizer Bing-Partner sind Webrepublic und Cleoo. (pd/log)