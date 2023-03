Wondrous: Parkside Interactive erwirbt Basler Agentur

Die Basler Digitalagentur Wondrous hat sich dem international tätigen Digitalunternehmen Parkside Interactive angeschlossen, welches die Mehrheit der Aktien von Wondrous erworben hat. Dies steht in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.



Das bisherige Team rund um den Gründer Michael Beglinger und die langjährigen Managing Partner Esther Furger und Rainer Friederich bleibt bestehen. Wondrous wird künftig verstärkt mit den Teams von Parkside Interactive zusammenarbeiten.

«Dieser Schritt eröffnet uns eine einmalige Chance, uns als Agentur weiterzuentwickeln und uns von Basel aus international noch stärker aufzustellen», sagt Michael Beglinger, Gründer und bisheriger Mehrheitsaktionär von Wondrous, laut Mitteilung. «Wir sind ausserdem überzeugt davon, dass wir Parkside Interactive dank unserem starken Kundenportfolio in den Bereichen Life Sciences und Health Tech und unserer ausgewiesenen Expertise in den Bereichen User Experience Design und Web Development sinnvoll ergänzen und stärken werden.»

«Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie nun auch den Markteintritt in die Schweiz vollziehen», wird Christoph Platzer, Partner und CEO bei Parkside Interactive, zitiert. «Unsere Teams und Marktsegmente passen perfekt zueinander und unser gemeinsames Ziel ist es, innovative Unternehmen dabei zu unterstützen, mit digitalen Produkten und Plattformen in Zukunftsmärkte vorzudringen und dabei den Blick auf die Customer Experience in das Zentrum zu rücken.»

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, wie es auf Anfrage heisst. (pd/yk)