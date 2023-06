Die Werbeagentur Drop8 baut das Management weiter aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Patrik Brändle und Fabrice Lalive, die einst mit einem Traineeship bei Drop8 begonnen haben, wurden für ihren Einsatz, der massgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen haben soll, belohnt, und stossen nun zum Management Team dazu.

Patrik Brändle wird die Position des Director Campaign Management übernehmen, heisst es in der Mitteilung weiter. Seine Erfahrung und sein Fachwissen haben dazu beigetragen, dass zahlreiche innovative Kampagnen für Kunden umgesetzt wurden. In seiner neuen Rolle wird er das Campaign Management Team leiten sowie strategische Themen für das Unternehmen verantworten.

Fabrice Lalive wird gemäss Mitteilung neu als Director Innovation & Technology tätig sein. Dank seiner Expertise im Bereich von Programmatic-Advertising-Technologien habe er bereits zur Optimierung von Prozessen und zur Effizienzsteigerung des Unternehmens beigetragen. Als Director Innovation & Technology wird er nun an der Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender Strategien beteiligt sein. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Nachhaltigkeit bei Digital Advertising, insbesondere auf der Messung und Reduzierung des CO 2 -Ausstosses programmatischer Werbekampagnen.

Mit dem Ausbau des Managements setze Drop8 den Grundstein, um sich in Zukunft weiter nachhaltig entwickeln zu können. Wachstum sei dabei nicht die erste Priorität. In erster Linie möchte Drop8 ihren Auftraggebern qualitative und innovative Umsetzungen im Bereich von programmatischen Werbekampagnen anbieten. Dazu gehören auch Agilität und Schnelligkeit.

«Es ist eine aussergewöhnliche Leistung, vom Trainee zum Mitglied des Managements aufzusteigen», so Sam Lutz, der Gründer von Drop8. «Fabrice und Patrik haben bewiesen, dass sie nicht nur über das nötige Fachwissen verfügen, sondern auch den Ehrgeiz und die Entschlossenheit besitzen, ihre Ziele zu erreichen.» (pd/yk)