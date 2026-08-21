Localsearch: Philippe Trütsch wird neuer CEO

Publiziert am 21.08.2026

Philippe Trütsch führte zuletzt als CEO die digitale Immobilienplattform AgentSelly der Valiant Bank durch eine Wachstumsphase. Davor gründete und leitete er 2P Ventures, ein Hospitality-Tech-Unternehmen, das später von einer nordamerikanischen Hospitality-Gruppe übernommen wurde. Seine berufliche Laufbahn begann er bei UBS Wealth Management in verschiedenen Führungs- und Beratungsfunktionen.

Verwaltungsratspräsidentin Isa Müller-Wegner lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, Trütsch bringe «unternehmerische Erfahrung, digitale Kompetenz und einen ausgeprägten Gestaltungswillen» mit. Trütsch selbst äussert sich zur Nähe zu kleinen und mittleren Unternehmen, denen er «helfen, sichtbar und erfolgreich zu sein» wolle.

Trütsch verfügt über einen Executive MBA der Universität Zürich sowie Weiterbildungen an der IMD Business School und der Stanford University in den Bereichen Leadership, künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Geschäftsmodelle. Er lebt mit seiner Familie in der Zentralschweiz.

Trütsch folgt auf Stefano Santinelli, der nach zehn Jahren als Unternehmenschef im Mai 2026 zurückgetreten war, um sich ausserhalb der Swisscom-Gruppe neu zu orientieren (persoenlich.com berichtete). Bis zur nun kommunizierten Nachfolgeregelung leitete John Lee, bisher Chief Strategy und New Business Officer sowie stellvertretender CEO, das Unternehmen ad interim, unterstützt von CFO Roland Hunn. (pd/cbe)