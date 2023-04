Ads&Figures: Pitch um Akademie St. Gallen gewonnen

Die Akademie St. Gallen suchte eine neue Digitalagentur. Gemeinsam will man Weiterbildungsinteressierte digital, zielgerichtet und benutzerfreundlich mit dem Angebot der Akademie St. Gallen vertraut machen und neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Im Pitch setzte sich die Berner Digitalagentur ads&figures dank eines pragmatischen und dennoch nachhaltigen Ansatzes gegen die Mitbewerbenden durch.

Als kantonale Bildungsinstitution mit rund 1400 Studierenden und über 350 Dozierenden ist die Akademie St. Gallen eine der grössten Anbieterin von Lehrgängen und Weiterbildungen im Bereich Führung und Wirtschaft in der Region Ostschweiz. Damit Weiterbildungsinteressierte das passende Angebot künftig noch effektiver finden und in Anspruch nehmen, sollen sowohl die Website wie auch die SEO-, SEA- und Social-Media-Massnahmen optimiert und dadurch die Kundenbindung intensiviert werden. Aus diesem Grund suchte die Akademie St. Gallen mittels Pitch eine neue Digitalagentur.

Das Rennen entschied die Berner Digitalagentur Ads&Figures für sich, wie diese am Dienstag mitteilte. «Wir freuen uns enorm über den Zuschlag und das positive Feedback zum gewählten pragmatischen Ansatz, verbunden mit einem nachhaltigen Plan, wie wir die Herausforderungen der Akademie St. Gallen über die nächsten Jahren gemeinsam angehen können», lässt sich Geschäftsführer Jean-Claude Zulauf zitieren. So sollen in einem ersten Schritt Quick-Wins umgesetzt und parallel dazu strategische Grundlagen für weitere Massnahmen erarbeitet werden.

Thierry Kurtzemann, Schulleiter der Akademie St. Gallen zeigt sich ebenfalls erfreut: «Ads&Figures hat unser Bedürfnis sehr gut erfasst und einen Weg aufgezeigt, der nicht nur unsere Erwartungen erfüllt, sondern uns auch von der Herangehensweise her sehr entspricht.» Und Mara Oriovich, Leiterin Marketing ergänzt: «Ads&Figures hat uns nicht zuletzt mit ihrer Hands-on-Mentalität überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!».

Verantwortlich bei der Akademie St. Gallen: Thierry Kurtzemann (Schulleiter), Stefanie Bögle (Bereichsleiterin Marketing- und Verkaufslehrgänge), Mara Oriovich (Leiterin Marketing); verantwortlich bei Ads&Figures (Pitch-Team): Jean-Claude Zulauf (Geschäftsführer & Co-Gründer), René Linder (Chief Product Officer & Co-Gründer), Eloy Martinez (Team Lead Social & Programmatic), Andreas Bächtold (Search Engine Advertising Manager), Manuel Frei (Lead Data & BI), Miranda Eggenschwiler (Team Lead PM & Growth), Jan Kustos (Senior Search Engine Optimization Manager). (pd/cbe)