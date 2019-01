Dreifive: Pitch um Coop Bau & Hobby gewonnen

Netflix

Satire aus saudi-arabischem Programm entfernt

Der Streamingdienst reagiert damit auf eine rechtskräftige Aufforderung des Informationsministeriums in Riad.

Der Streamingdienst hat damit auf eine rechtskräftige Aufforderung des Informationsministeriums in Riad reagiert. In der betroffenen Folge von «Patriot Act with Hasan Minhaj» kritisierte der US-Komiker den Kronprinzen unter anderem wegen der Ermordung von Jamal Khashoggi.