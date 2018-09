Namics gewinnt mit Bucherer weiteren B2C-Premiumkunden. Im Zentrum des auf mehrere Jahre angelegten Projektes steht die Entwicklung einer neuen Digitalplattform für Luxusuhren und Schmuck. Darüber soll erstmals der weltweite Verkauf des gesamten Sortiments möglich sein. Im Pitch konnte sich Namics gegen zahlreiche nationale und internationale Bieter durchsetzen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Eingebettet ist das Projekt in die umfassende Digitalisierungsstrategie von Bucherer. Sie rückt den User in den Fokus und soll Kunden auch im Web ein begeisterndes Einkaufserlebnis bieten. Dazu beauftragte das international agierende Familienunternehmen die Design- und Frontend-Konzeption für die Plattform sowie die dazugehörige Integration des Content-Management- und Commerce- Systems. Die neue Lösung soll Kunden in der Schweiz im Laufe des dritten Quartals zur Verfügung stehen. (pd/cbe)