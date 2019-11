Wie entsteht ein Gesetz? Wer ist daran beteiligt? Mit dem neuen Politikvermittlungsprogramm The Lawmaker will der Zürcher Kantonsrat eine Brücke in die Schulzimmer schlagen. Das Tool besteht aus einer für mobile Geräte optimierten Web-App und einem Planspiel für den Schulunterricht. Beide Elemente sind als Vorbereitung auf einen Besuch im Rathaus gedacht, können aber auch unabhängig davon genutzt werden.

Via Web-Appm können User Schritt für Schritt anhand von realen Beispielen verfolgen, wie ein Gesetz entsteht und welche Akteurinnen und Akteure dabei eine Rolle spielen. Als Sinnbild für den Politbetrieb steht ein Flipperkas ten, dessen Kugel anzeigt, welchen Weg ein Gesetz nehmen muss. «Ein Spiel ist der Lawmaker zwar nicht, aber er ermöglicht einen spielerischen Zugang zu Politikwissen», erklärt Patrick Müller, Geschäftsführer der Firma Docmine, in der Mitteilung.

«Der Lawmaker vereint Digital Storytelling mit Gamification», lässt sich Professor Martin Zimper von der Zürcher Hochschule der Künste zitieren. Im Zeitalter von vernetzten Bildschirmen und Social Media sei dies ein richtiger Schritt, der gleichzeitig den Mut der Institution zur medialen Veränderung und zur Interaktion mit der Bevölkerung zeige. «Das Projekt folgt dem Trend ‹Digital first!› und visualisiert komplexe Zusammenhänge abseits des klassischen Mediums Film», so Zimper.







Der Lawmaker ist Teil verschiedener Bestrebungen des Zürcher Kantonsrats, das kantonale Parlament der Bevölkerung näherzubringen. Unter anderem ist im ersten Quartal 2020 auch der Relaunch der Parlamentswebsite geplant. (pd/eh)