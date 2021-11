Swiss Influencer Awards: Ragettli, Baschi und Co ausgezeichnet

Für die Award-Show kamen gemäss einer Mitteilung die «einflussreichsten und wichtigsten Influencerinnen und Influencer des Landes» im Kaufleuten-Klub in Zürich zusammen. Die über 800 Gäste fieberten gespannt der Preisverleihung der Swiss Influencer Awards (SIA) in den All-Stars Kategorien entgegen. Die Gewinner sind: Mimoza (Lifestyle), AdiTotoro (Entertainment), Oluyomi Scherrer (Food), Baschi (Music), Andri Ragettli (Sport), Briann (Beauty), Christina Gheiceanu (Family), Kris Grippo (Fashion), Larisa Topalo (Travel).

Neben den All Stars-Kategorien gibt es auch eine Newcomer-Auszeichnung zum hoffnungsvollsten Best Young Talent. In dieser Kategorie konnten sich Interessierte über TikTok und Instagram bewerben. Unter 1000 Nachwuchs-Influencer setzte sich Marion Reber als Best Young Talent durch.

«Nachdem der Event letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden konnte, habe ich mich besonders gefreut, viele neue, sehr talentierte und kreative Influencerinnen und Influencer zu entdecken und auszuzeichnen», lässt sich Fabian Plüss, Founder von SIA und Co-Founder von Kingfluencers in der Mitteilung zitieren. Der Swiss Influencer Award zählt zum Highlight in der Branche und soll die Content Creators in einem würdigen festlichen Rahmen ehren. (pd/tim)