E-ID

Referendum kommt zustande

Ein Bündnis will verhindern, dass sensible Daten in die Hände von Banken, Versicherungen und Konzernen fallen.

Weit über 10’000 Bürgerinnen und Bürger hätten in den letzten 70 Tagen im Freundeskreis, im Büro oder auf der Strasse Unterschriften gesammelt, teilte das Bündnis mit. (Bild: pixabay)