Digicube: René Müller wird CEO

René Müller wird zum 1. Juni 2020 die Führung der Digitalagentur Digicube in Buchs übernehmen, heisst es in einer Mitteilung. Sein Vorgänger und Gründer, Thomas Hagmann, gebe die Leitung weiter, um sich künftig auf seine neue Rolle als Verwaltungsratspräsident der Familienholding zu konzentrieren.

Bis Ende 2020 werden Müller und Hagmann die Geschäfte von Digicube gemeinsam führen. Ab 1. Januar 2021 wird René Müller die Leitung dann vollständig übernehmen.

Müller ist seit dem 1. Februar 2018 als Projektleiter Marketing im Unternehmen tätig. Mitte 2019 hat er die Marketingabteilung von Manuel Zangger übernommen, damit dieser sich vollständig dem Verkauf und der Kundenberatung widmen konnte. Seinen Background hat Müller in der Gaming-Industrie, in der er während 2011 bis 2016 als Product Manager & Einkäufer für Videospiele für die Firma ABC Software in Buchs (Electronic Arts) gearbeitet hat.

Digicube beschäftigt 36 Personen in Buchs und Skopje (Nordmazedonien).(pd/wid)