Google: Rheinfall ist Schweizer Bewertungskönig

Publiziert am 06.02.2025

Zum 20-jährigen Jubiläum gab Google Maps am Donnerstag die Top-10 der am meisten bewerteten Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants in der Schweiz bekannt. Sieger der jeweiligen Kategorie sind der Rheinfall in Schaffhausen (75'000 Bewertungen), das Museum Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH (17'000 Bewertungen) und der Zeughauskeller in Zürich (12'000 Bewertungen).

Ein Blick in die Suchmaschine verrät, dass diese drei Orte nicht nur oft bewertet wurden, sondern auch beliebt sind. Der Rheinfall kommt auf 4,7 von fünf Sternen, das Lindt-Museum auf 4,6 und der Zeughauskeller auf 4,4 Sterne.

Zürich punktet bei Restaurants

Gerade bei den Restaurants punktete Zürich. Auch der zweite Platz befindet sich mit dem Hiltl (knapp 9000 Bewertungen und 4,6 Sterne) in der grössten Schweizer Stadt. Mit Frau Gerolds Garten (knapp 6500 Bewertungen und 4,5 Sterne) und dem Restaurant Swiss Chuchi (6000 Bewertungen und 4,3 Sterne) sind Zürich mit dem fünften und dem sechsten Platz zwei weitere Ränge in den Top-10 sicher.

Auch Genf findet sich gleich dreimal in den Top-10. Der dritte Platz geht an den Kiosque des Bastions (8300 Bewertungen und 4,4 Sterne), den siebten Platz belegt das Indian Plaza (knapp 6000 Bewertungen und 4,8 Sterne) und der achte Rang geht an das libanesische Restaurant Parfums de Beyrouth (5800 Bewertungen und 4,4 Sterne).

Die meisten bewerten Sehenswürdigkeiten

Die meisten Reviews erzielten Sehenswürdigkeiten in der Schweiz. Hier punktet aber nicht nur die atemberaubende Natur. Platz zwei hinter dem Rheinfall geht an das 1821 eingeweihte Löwendenkmal in Luzern (über 22'000 Bewertungen und 4,5 Sterne).

Platz drei geht an die höchstgelegene Hängeseilbrücke Europas. Der «Cliff Walk» auf dem Titlis kommt auf über 17'000 Bewertungen und 4,7 Sterne. Weitere Sehenswürdigkeiten in den Top-10 sind die Uhr aus Blumen «L'Horloge Fleurie» in Genf, der Lindenhof in Zürich, die Piazza Grande in Locarno, die St. Beatus-Höhlen am Thunersee, das Jungfraujoch, die Trümmelbachfälle und die Aareschlucht.

Bei den Museen konnte neben dem Lindt Home of Chocolate derweil das Verkehrshaus in Luzern punkten. Mit 12'600 Reviews schaffte es das Museum auf Platz zwei. Rang drei geht in die Romandie. Das Olympische Museum in Lausanne kommt auf knapp 9400 Bewertungen und wie alle Top-drei in dieser Kategorie auf 4,6 Sterne. (sda/cbe)