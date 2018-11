Tamedia: Robin Simon wird Chief Product Officer

Robin Simon übernimmt per 1. Januar 2019 die neu geschaffene Position des Chief Product Officer (CPO) für die Bereiche Classifieds, Marketplaces und Ventures und berichtet an die beiden Mitglieder der Unternehmensleitung Christoph Brand und Samuel Hügli, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

Simon verantworte dabei strategische, übergreifende und spezifische operative Produkt-Themen sowie weiterhin das Tamedia Product & UX-Team (PUX) und werde zusätzlich «ein zentrales Team aus erfahrenen Produktmanagern aufbauen», das die Portfolio-Unternehmen bei aktuellen Fragestellungen und der Weiterentwicklung von Dienstleistungen unterstütze, heisst es weiter. Gleichzeitig engagiert sich der 40-Jährige vermehrt für übergreifende Produkt- und Innovationsthemen, wird neue Weiterbildungsmöglichkeiten für Produktmanager und verschiedene Massnahmen für einen effizienten Austausch initiieren. Zudem wird er verstärkt in den Verwaltungsräten der Portfolio-Unternehmen aktiv sein wie aktuell bei Autoricardo und Gowago.

«Wir möchten die Synergien innerhalb unserer Portfolio-Unternehmen stärken und bieten diesen bereits Kompetenzzentren an in den Bereichen Data Analytics, M&A, Engineering, Marketing oder User Experience, das bei Robin Simon angesiedelt ist», wird Christoph Brand, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Classifieds & Marketplaces bei Tamedia, in der Mitteilung zitiert. «Durch die neugeschaffene Position können wir den Wissens-Austausch auch im Bereich der Produkte-Entwicklung weiter voranbringen.»

Und Samuel Hügli, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Technologie & Beteiligungen, ergänzt: «Es gibt immer mehr Bereiche, in denen wir bei Tamedia übergreifend zusammenarbeiten und dabei voneinander profitieren. Es freut mich, dass in Zukunft das gebündelte Produkte-Know-how von Robin Simon und dem neuen Produkte-Team auch bei den Beteiligungen einfliessen wird, um Ideen schneller und flexibler umzusetzen. Wir müssen generell dem Thema Produktentwicklung auf allen Ebenen eine viel höhere Bedeutung geben und das ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.»

Simon arbeitet seit 2014 bei Tamedia, zuvor hat er mehrere Start-ups als Gründer und Produktverantwortlicher aufgebaut. Er studierte an der Universität Mannheim sowie an der University of Oregon Betriebswirtschaft. (pd/cbe)