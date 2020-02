Meier + Cie: Schaffhauser Medienhaus gründet neue Agentur

Die Meier + Cie AG, die Herausgeberin der Schaffhauser Nachrichten, hat ihr seit 1999 bestehendes Agenturgeschäft ausgebaut und die Firma Meier AG gegründet. Neu werden nebst der Entwicklung von Webapplikationen auch umfassende Kommunikationslösungen angeboten, wie das Unternehmen mitteilt.

Künftig führe die eingängige Domain meier.ch zur Meier AG, der Schaffhauser Agentur für Kommunikation und Webentwicklung. Das neue Unternehmen, das zu 100 Prozent dem Mutterhaus Meier + Cie AG gehört, verbindet technische und inhaltliche Fähigkeiten, kann sowohl komplexe Webapplikationen programmieren als auch Kommunikationskonzepte, eingängige Claims und Botschaften kreieren, heisst es weiter.

«Wir sind überzeugt, dass digitale Entwicklung und Kommunikation heute verschmelzen», wird Geschäftsführer Philipp Honegger zitiert. Er war seit 1999 Leiter des bisherigen Agenturgeschäfts des Medienhauses, das unter dem Namen Sobag auf die Erstellung von Websites und Webapplikationen ausgerichtet war. Nun verschwindet der Name Sobag. Es sei an der Zeit, den Fokus zu erweitern, das habe man aufgrund der Bedürfnislage vieler Kunden in den letzten Monaten deutlich gespürt. Dazu hat Honegger sein Team um Kommunikationsexperten mit journalistischer Erfahrung erweitert.

Die neue Agentur beschäftigt neun Mitarbeitende und verfügt laut eigenen Angaben bereits über eine gut gefüllte Liste mit Referenzen. Nebst der Programmierung von Abwicklungssystemen für das Parkieren rund um Schweizer Flughäfen ist die Meier AG aktuell sowohl im technischen als auch im inhaltlichen Bereich stark in Immobilienprojekte eingebunden, dies auch ausserhalb der Region Schaffhausen. Zu diesem Zweck arbeitet Meier eng mit der Partneragentur Blickwinkel AG aus Luzern zusammen, die schweizweit Spezialistin für die Marketingkommunikation bei Immobilienprojekten ist. Blickwinkel-Inhaber Patrik Bertschinger wird im Verwaltungsrat der Meier AG Einsitz nehmen.

Honegger will nun mit der neu aufgestellten Agentur auf Wachstumskurs gehen. «Es ist unser Ziel, uns in den kommenden Jahren zu einem stabilen Standbein des Medienhauses zu entwickeln», so der Geschäftsführer. Dies sei aufgrund der Fähigkeiten, die in der Meier AG zusammenkommen, auch in einem umkämpften Markt möglich. Zumal man an den bewährten Werten der Sobag festhalte: Verlässlichkeit, Partnerschaftlichkeit gegenüber den Kunden und der unbedingte Wille zu innovativen, erfolgreichen Lösungen. (pd/cbe)