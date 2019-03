Digitalswitzerland: Scholtysik & Partner steigt mit an Bord

Wirkungsvolles Branding ist das zentrale Instrument für Unternehmen und Organisationen um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Deshalb tritt Scholtysik & Partner als erste Brandingagentur der nationalen Initiative Digitalswitzerland bei und unterstützt das Netzwerk namhafter Unternehmen und Institutionen im Bestreben, die Schweiz zu einem Leading Digital Innovation Hub zu machen, heisst es in einer Mitteilung.

Digitalswitzerland macht sich zum Ziel, die Schweiz als einen weltweit bedeutenden Standort für digitale Innovation voranzubringen. Eigens dafür geschaffene Plattformen bringen Wissenschaft, Regierung, Startups, Unternehmen und Investoren unterschiedlicher Branchen zusammen und schaffen den nötigen Raum für Kollaboration. So sollen Innovationen in Zukunft schneller umgesetzt und der Fortschritt weiter beschleunigt werden.

Transformation braucht Branding

«Wirkungsvolles Branding ist für jegliche Organisation das zentrale Instrument, der Veränderung ein Gesicht zu geben, sie verständlich zu machen und sie schneller zum Erfolg zu führen», lässt sich Lukas Staudenmann, Partner und Mitinhaber von Scholtysik & Partner, in der Mitteilung zitieren. In der andauernden digitalen Transformation würden sich Marken durchsetzen, denen eine starke Idee zugrunde liegt, und denen es gelinge, ihre Haltung konsequent an den Tag zu legen. Und: «Diese Haltung mit hoher Anpassungsfähigkeit und dennoch konsistent zu vermitteln, darin liegt die komplexe Herausforderung für die heutige Markenführung».

Neue Perspektive einbringen

Scholtysik & Partner entwickelt und betreut sowohl rein digitale Brands wie auch angestammte Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Marken in der digitalen Transformation zu führen. Die Agentur kenne die damit verbundenen Problemstellungen der Unternehmen, wolle dieses Wissen in Digitalswitzerland einbringen und mit einer neuen Perspektive zur erfolgreichen Durchsetzung von digitalen Innovationen beitragen, heisst es weiter.(pd/wid)