Social-Media-Studie: Schweizer Boomer nutzen Facebook

Datenschutz

Meta nennt Rekordbusse «ungerechtfertigt»

Meta nennt Strafe «fehlerhaft und ungerechtfertigt»

Facebook-Konzern erhält Strafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro wegen Verstosses gegen Datenschutzgesetzgebung.

Der Facebook-Konzern hat wegen eines Verstosses gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erhalten. Das teilte die irische Datenschutzbehörde DPC am Montag in Dublin mit.