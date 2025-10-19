Publiziert am 19.10.2025

Aus über 300 Einreichungen wählte eine 15-köpfige Jury sechs Beiträge in den Kategorien Animation, Werbung, Narration, Kunst, Fashion und Musikvideo aus. Die Jury bewertete die Arbeiten anonymisiert nach Kriterien wie Kreativität, technische Umsetzung und Originalität.

Die Preise gingen an Yoni Attlan aus Österreich für den Animationsfilm «At the Edge of the Night», Yanina de Sapio aus der Schweiz für den Werbespot «Ocean Mirror» über Meeresverschmutzung, Mark Wachholz aus Deutschland für «The Cinema That Never Was», Nishtha Shailajan aus Indien für das Videowerk «Peach», Jose Alvarez aus Grossbritannien für den Modefilm «The Fashion Icon Sending Shockwaves» und Dika Karan aus Indonesien für das Musikvideo «Echoes of Me». De Sapio erhielt zudem den Sonderpreis «Best Swiss Entrie».





Die Jury bestand aus Fachleuten aus Kreativwirtschaft, Medien, Technologie und Bildung, darunter Vertreter von Jung von Matt, der NZZ, des SAE Institute und der Swiss Association for Artificial Intelligence.

Organisiert wurde der Award vom Swiss Influence Award in Zusammenarbeit mit der AI Media Agency. Hauptsponsor war das SAE Institute.