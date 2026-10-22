Publiziert am 22.10.2026

Der Zürcher Energieversorger EWZ wirbt erneut für das Heizen mit Seewasser. In den Filmen des Studios Marvin Hugentobler kickt ein Schwan ein Heizölfass weg, Seeschwalben lassen ihren Kot auf einen Heizöltankwagen fallen, ein dritter Spot zeigt einen Reiher. Die Kampagne läuft seit Montag vor allem auf digitalen Kanälen, wie EWZ am Donnerstag mitteilte.

Zurück ist zudem die überdimensionierte Bettflasche, die das Studio 2025 als Sujet entwickelt hatte (persoenlich.com berichtete). Laut EWZ hat sie in der Marktforschung gut abgeschnitten und kommt nun auch im Bewegtbild zum Einsatz. Zahlen nennt das Unternehmen nicht.

Begleitend erklärt eine Videoserie der hauseigenen Brand Production einzelne Seewasserverbunde, etwa jenen beim Fraumünster. Mit dabei sind die Influencerin Tipa Peng, ein Wärme-Quiz und Porträts von Mitarbeitenden auf LinkedIn.

EWZ betreibt seit 2003 Seewasserverbunde rund um das Zürcher Seebecken. Die Seewärme soll zum Ziel der Stadt Zürich beitragen, bis 2040 Netto-Null zu erreichen. (pd/nil)