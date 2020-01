ByteDance, der chinesische Entwickler der Video-App TikTok, will auf seiner Plattform einen eigens überwachten Content-Stream für Marken einführen. Laut einem Bericht der Financial Times beabsichtigt der TikTok-Betreiber so sicherzustellen, dass Brands Werbung machen können, ohne dabei mit verstörenden Inhalten von privaten Usern in Verbindung gebracht zu werden.

Illegale Inhalte auf TikTok

Der neue Stream ist noch nicht beschlossene Sache, «wenn TikTok diesen Schritt aber tatsächlich macht, wäre das sehr weise», zitiert die Zeitung einen Partner einer Werbeagentur, die über die Plänen von ByteDance Bescheid weiss. Es sei möglich, höhere Gebühren von Brands zu verlangen, die den Premium-Stream für sich nutzen wollen.

Viele Werbetreibende auf TikTok haben Befürchtungen, dass ihre Anzeigen neben verstörenden oder sogar illegalen Inhalten geschaltet werden. Erst im vergangenen Monat wurden mehrere Inhalte auf TikTok entdeckt, die explizite Gewalt zeigten und damit gegen die Richtlinien der Plattform verstossen.

Der spezielle Stream dagegen würde aus sorgfältig ausgewählten Inhalten bestehen, wodurch Werbung nur in einem für die Marken akzeptablen Kontext zu sehen wäre.

Ähnlichkeit zu Snapchat

Mit dieser Massnahme würde TikTok der Social-Media-Plattform Snapchat ähnlicher werden. Diese hat 2015 den Discover-Reiter eingeführt, auf dem redaktionelle Inhalte von unterschiedlichen Medien zu sehen sind. Brands können für eine höhere Gebühr auch Werbeanzeigen in diesem Reiter zeigen. Laut Zahlen von Snapchat hatten die mehr als 100 Kanäle im Discover-Reiter im Jahr 2019 über zehn Millionen Follower. (pte/wid)